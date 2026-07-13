Путін визнав проблеми з паливом в окупованому Криму та по всій Росії

Він пообіцяв, що Росія й надалі постачатиме нафтопродукти до Криму.

На тлі масштабної паливної кризи, яка охопила вже практично всі регіони Росії та окуповані території України, проблеми з бензином "помітив" російський диктатор Володимир Путін, якого цитують російські ЗМІ. Він визнав, що причиною кризи стали удари України.

"Дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в РФ, але ситуація поступово виправлятиметься", – пообіцяв росіянам Путін.

Також він сказав, що Росія працює над "системою постачання палива до Криму". До неї, на його думку, Україні буде "складно дістатися".

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Також він зазначив, що Росія планує свою кампанію "дзеркальних" ударів. Він вважає, що вони будуть "у кілька разів потужнішими".

Удари по Росії – останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня Україна провела чергову повітряну атаку на цілі окупантів у Криму та російських регіонах. Було уражено понад десяток суден в Азовському морі – нафтотанкери, пороми, суховантажі та буксири.

Також тривають удари по ППО в Криму. Удари було завдано по радіолокаційній станції "Небо-У" та пусковій установці зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.

Також у ніч на 13 липня СБУ атакувала патрульні катери, ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерово" у Криму, порт "Кавказ" у Краснодарському краї та резервуарний парк нафтобази у Вязниках Ставропольського краю РФ.

Крім того, вночі безпілотники атакували Москву та регіон російської столиці. За заявами російських чиновників, було збито 80 дронів. У Солнечногорську та Можайську є пошкоджені будинки.

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