9 країн Східної Європи попросять НАТО збільшити присутність - президент Румунії

Йоханніс уточнив, що вважає за необхідне посилити заходи безпеки на східних кордонах Європи і НАТО, а також згадав загрозу з півдня – в тому числі з Сирії, повідомляє BBC Russian.

За словами президента Румунії, крім його країни, такий крок підтримали Болгарія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва і Польща.

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Офіційно прохання буде передане керівництву НАТО на саміті альянсу, який відбудеться 4 листопада. Всі згадані держави візьмуть участь в саміті.

Американська газета Wall Street Journal з посиланням на джерела стверджує, що розширення присутності НАТО на сході Європи вже обговорюється в самому альянсі.

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За даними видання, розглядається варіант, згідно з яким в Польщі і кожному з трьох прибалтійських держав розмістять по батальйону чисельністю до тисячі військовослужбовців. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Держави Східної Європи останнім часом все частіше висловлюють побоювання за свою безпеку у зв'язку з агресивною політикою Москви.