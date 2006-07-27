Коаліція чекає Нашу Україну на переговори

Рада антикризової коаліції запропонувала «Нашій Україні» офіційно розпочати переговори про розширення коаліції сьогодні об 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

За його словами, антикризова коаліція уповноважила на ведення таких переговорів Миколу АЗАРОВА, Василя ЦУШКА, Ярослава МЕНДУСЯ, Раїсу БОГАТИРЬОВУ і Леоніда ГРАЧА.

Він зазначив, що поки що невідомо, хто вестиме переговори від «Нашої України».

Відповідаючи на запитання, чи готова «Наша Україна» до таких переговорів, Є.КУШНАРЬОВ відзначив, що «чекаємо офіційного підтвердження».

За його словами, під час переговорів «сторони хочуть виробити алгоритм розширення коаліції за участю «Нашої України».

Коментуючи вчорашнє звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що “ми почули чітке запевнення в тому, що протягом 15 днів Президент внесе кандидатуру прем`єра до парламенту”. Він також зазначив, що оскільки іншої кандидатури не існує, це кандидатура Віктора ЯНУКОВИЧА.

Є.КУШНАРЬОВ також сказав, що формат об`єднання антикризової коаліції за участю «Нашої України» припускає нову редакцію коаліційної угоди і, можливо, зміни назви.

Він також ще раз зазначив, що не може бути й мови про заміну кандидатури В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, учасниками антикризової коаліції є фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.