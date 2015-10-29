Коваль: Допомога волонтерів - це подвиг, який буде оцінений державою та народом

"Те, що дали волонтери, це - подвиг, який буде оцінений українською державою та народом", - заявив він журналістам в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

На переконання Коваля, волонтерський рух в Україні, особливо в плані допомоги діючій армії, "має колосальну роль". "Я протягом півтора року весь час знаходжусь на передньому краї. Мені офіцери і солдати, з якими я маю довірливі відносини, жодного разу не поскаржилися на форму одягу, особливо, на харчування. Я бачив в цих землянках стільки продуктів харчування, особливо, домашньої консервації, яку привезли люди, і дійсно видно, що народ і армія - єдині", - наголосив він.

Читайте такожНа знак протесту волонтери з Маріуполя повернули свої ордени Президенту

За словами першого заступника секретаря РНБО, на початку АТО "була велика проблема по екіпіровці особливого складу". "Нам було дуже важко екіпірувати людей по сучасним вимогам. Ми забезпечували Збройні сили з коліс. Тому бронежилети всіх провідних держав, в тому числі, НАТО, привозилися з-за кордону. Зараз ми бачимо, що одягає держава - вже інші підходи. Держава робить все, щоб армія була забезпечена", - зазначив Коваль.