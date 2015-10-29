Скандал у НАБУ: у відомстві з'явився "хазяїн", а заступник Ситника обізвав журналістку - заява

Про це публічно заявила у зверненні до керівника Антикорупційного бюро Рада громадскього контролю, передає Громадське.

«Антикорупційне Бюро поповнилося і справжнім «амом», людиною з низькими моральними якостями, яка отримала посаду вашого заступника із оперативно-розшукової діяльності. Це - екс-працівник спецпідрозділу «Альфа» Служби Безпеки України Анатолій Новак, який дозволив собі зухвало обізвати журналістку Алісу Юрченко, члена Ради громконтролю та члена однієї з конкурсних комісій», - йдеться у заяві Ради громконтролю НАБУ.

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Юрченко є учасницею Ради громконтролю при НАБУ та входить до конкурсної комісії, що обирає співробітників ключового антикорупційного органу.

«За результатами співбесіди із кандидатами на посаду начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю Аліса Юрченко виступила проти призначення протеже Анатолія Новака - Олексія Хижняка, в результаті чого незабаром Новак обізвав дівчину «скотиною» прямо в обличчя.

Рада вимагає від Артема Ситника, голови Антикорупційного бюро, аби Новак «публічно вибачився перед Алісою Юрченко» та притяг Новака до дисциплінарної відповідальності.

Також у Ситника вимагають притягти до дисциплінарної відповідальності співробітника органу, який відкрито називає себе «хазяїном» Бюро.

«Під час нашого нещодавнього засідання у приміщенні Бюро, що є режимним об’єктом, ми перестріли певну особу, яка вимагала від членів Громради представитися. На наше зворотне прохання назвати своє ПІБ та посаду ця особа відмовилася представлятися, у буквальному сенсі втікала від представників Ради, які намагалися її ідентифікувати, грубіянила та називала себе «хазяїном» антикорупційного органу, «який не зобов’язаний представлятися», - заявила Рада.

Члени громадського органу вказали на кругову поруку у відомстві.

«Хазяїном» НАБУ виявився Білецький Сергій Валентинович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, чиї підлеглі опікуються державними закупівлями в Антикорупційному Бюро, сказано в заяві активістів.

16 жовтня кандидатуру екс-податківця підтримали чотири з шести присутніх на засідання членів Конкурсної комісії: перший заступник голови Національного антикорупційного бюро Углава Гізо, голова відділу по роботі з персоналом Яна Усенко, начальник відділу документообігу Людмила Асанова, начальник режимно-секретного відділу Шевченко.

Двоє представників Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Віталій Шабунін та Анатолій Гриценко голосували проти цього кандидата.

Конкурс на посаду керівника управління зовнішніх комунікацій, переоголошували декілька разів, оскільки не могли знайти достойного кандидата.