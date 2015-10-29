Радянську зірку над Радою нарешті замінили на український тризуб (фото)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Над Верховною Радою тепер височітиме тризуб. Разом із внутрішньою реформою парламенту, яка має зробити його максимально ефективним та наближеним до європейських зразків, змінюємо і символи тоталітарного минулого", - заявив Гройсман і додав, що "повернення назад, до диктатури вже не буде".

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Також він виклав світлини встановлення тризуба.