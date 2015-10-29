Радянську зірку над Радою нарешті замінили на український тризуб (фото)
14:20, 29 жовтня 2015Політика
1407 0
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що на шпилі будівлі парламенту встановили тризуб.
Тризуб віднині височітиме над будівлею ВР / facebook.com/volodymyrgroysman
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Над Верховною Радою тепер височітиме тризуб. Разом із внутрішньою реформою парламенту, яка має зробити його максимально ефективним та наближеним до європейських зразків, змінюємо і символи тоталітарного минулого", - заявив Гройсман і додав, що "повернення назад, до диктатури вже не буде".
Читайте такожНа будівлі АП напередодні Дня Незалежності з'явився величезний прапор (фото)
Також він виклав світлини встановлення тризуба.
Купол Верховної Ради України від сьогодні прикрашає символ української держави
Тризуб над будівлею парламенту / facebook.com/volodymyrgroysman
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter