У БПП заявили, що нові назви міст не можуть бути співзвучні іменам російських монархів

Відповідний законопроект (№ 3368) підготували народні депутати від «БПП» Богдан Дубневич та Анатолій Матвієнко у співавторстві з представниками інших фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

Депутати пропонують розширити перелік умов перейменування населених пунктів, яке має проходити відповідно до Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки».

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«Неприйнятним є повернення до назв географічних об’єктів, які є іменами або псевдонімами монархів, державних, політичних, військових діячів Російського (Московського) царства, Російської імперії ХIV-ХХ століть або похідними від них, назви, співзвучні з такими іменами або псевдонімами, назви, які містять у собі елементи титулів монархів Російського (Московського) царства, Російської імперії ХIV-ХХ століть, в часи якої обмежувались права і свободи української нації, відбувалась руйнація духовної культури та етнічної самобутності», – йдеться в пояснювальній записці.

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«Аби закони, що стосуються тоталітарних режимів та борців за незалежність, справді відповідали стандартам європейських практик, доцільно заборонити присвоєння географічним об’єктам назв, які пов’язані з пропагандою проросійського імперіалізму, Російського (Московського) царства, Російської імперії ХIV-ХХ століть, періоду колоніальної залежності України, що може сприяти намірам присвоїти її території, – заявляють автори проекту. – З цією метою пропонується прийняти законопроект, яким заборонити присвоєння географічному об’єкту назви, яка відображає пряму політику уславлення періоду знаходження України в складі Російського (Московського) царства, Російської імперії ХIV-ХХ століть».