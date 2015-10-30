КВУ: Підкуп виборців суттєво вплинув на результати виборів у Сєвєродонецьку
У КВУ заявляють, що підкуп виборців суттєво вплинув на результати місцевих виборів у Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це заявив голова луганського обласного осередку КВУ Олексій Светиков, передає Радіо Свобода.
«Підкуп виборців у Сєвєродонцьку суттєво змінив результати, за нашою оцінкою. У кампанії підкупу приймала участь велика кількість людей» – заявив Светиков.
За його словами, за голос виборцям пропонували 100 гривень.
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«На кожен квартал була одна відповідальна особа з місцевих жителів, яка обходила мешканців і пропонувала проголосувати за винагороду. Коли людина погоджувалася, йому давали талончик. На кожному є номери і можна сказати, що їх надрукували близько 10 тисяч. Людина голосувала, а у дворі стояла людина і направляла за адресою, де ці талончики міняли на гроші. Їх вилучали, періодично міліція проїжджала забирала ці талончики. Інколи опитували пенсіонерок, дехто визнавав, що вони голосують за гроші» – наголосив Светиков.
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У КВУ наголошують, що підкуп виборців став однією з головних проблем нинішніх виборів на Луганщині.
Як повідомляв УНІАН раніше, голова Луганської області Георгій Тука повідомив, що ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої кампанії в Луганській області, не зафіксовано.