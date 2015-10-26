На Луганщині не зафіксували значущих подій, які могли б вплинути на хід виборів - Тука
09:18, 26 жовтня 2015Суспільство
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Глава Луганської області зазначив, що у даний момент триває підрахунок голосів.
Тука подякував всім, хто забезпечував порядок на виборах / Фото УНІАН
Ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої кампанії в Луганській області, не зафіксовано.
Про це повідомляє глава Луганської області Георгій Тука на своїй сторінці в Facebook.
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"Ніч у Луганській області минула спокійно! Ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої кампанії, не зафіксовано. Триває підрахунок голосів. Ще раз дякую всім тим, хто забезпечував порядок і безпеку!" - написав Тука.
Ніч в Луганській області пройшла спокійно! Ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої ко...Posted by George Tuka on 25 жовтня 2015 р.
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