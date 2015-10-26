На Луганщині не зафіксували значущих подій, які могли б вплинути на хід виборів - Тука

Ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої кампанії в Луганській області, не зафіксовано.

Про це повідомляє глава Луганської області Георгій Тука на своїй сторінці в Facebook.

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"Ніч у Луганській області минула спокійно! Ніяких значущих подій, які могли б вплинути на хід виборчої кампанії, не зафіксовано. Триває підрахунок голосів. Ще раз дякую всім тим, хто забезпечував порядок і безпеку!" - написав Тука.