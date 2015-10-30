Гройсман пропонує вже зараз оновити майже 10 відсотків суддівського корпусу
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пропонує варіант оновлення майже 10 відсотків суддівського корпусу.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Конституційної комісії, де розглядався проект змін до Конституції України в частині правосуддя, Гройсман наголосив, що сьогодні “в українському парламенті є 253 подання про звільнення суддів. І у нас є з вами сьогодні 547 суддів, які претендують на призначення достроково”.
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Гройсман вніс пропозицію не призначати цих суддів безстроково, а “провести процедуру відповідно до закону “Про справедливий суд” і відібрати публічно 800 якісно нових фахових суддів, яких ми зможемо відправити до судової системи”.
“Якщо сьогодні у нас з вами 7200 суддів працюють в системі, то 800 суддів, якщо ми зможемо з вами зробити, це буде більше як 10 відсотків вже оновлення суддівського корпусу”, - наголосив Гройсман.
Він зазначив, що “ця ідея виникла щойно” і попросив фахівців обговорити її з тим, щоб в разі необхідності ухвалити відповідне рішення у ВР.
Гройсман наголосив: “Я думаю, що український парламент відкритий для впровадження цієї ідеї”.