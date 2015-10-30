Гройсман пропонує вже зараз оновити майже 10 відсотків суддівського корпусу

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Конституційної комісії, де розглядався проект змін до Конституції України в частині правосуддя, Гройсман наголосив, що сьогодні “в українському парламенті є 253 подання про звільнення суддів. І у нас є з вами сьогодні 547 суддів, які претендують на призначення достроково”.

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Гройсман вніс пропозицію не призначати цих суддів безстроково, а “провести процедуру відповідно до закону “Про справедливий суд” і відібрати публічно 800 якісно нових фахових суддів, яких ми зможемо відправити до судової системи”.

“Якщо сьогодні у нас з вами 7200 суддів працюють в системі, то 800 суддів, якщо ми зможемо з вами зробити, це буде більше як 10 відсотків вже оновлення суддівського корпусу”, - наголосив Гройсман.

Він зазначив, що “ця ідея виникла щойно” і попросив фахівців обговорити її з тим, щоб в разі необхідності ухвалити відповідне рішення у ВР.

Гройсман наголосив: “Я думаю, що український парламент відкритий для впровадження цієї ідеї”.