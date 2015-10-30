Грузія почала процедуру позбавлення Саакашвілі громадянства і просить Україну допомогти у розслідуванні його справи

Про це заявила міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані.

«Кілька днів тому надійшла офіційна нота українською мовою, згідно з якою Михаїла Саакашвілі прийнято до громадянства України. На підставі даної ноти, яка є офіційним документом української держави, відповідно до законодавства Грузії та взятих Грузією міжнародних зобов'язань, ми сьогодні починаємо процедуру припинення громадянства Грузії Михаїлу Саакашвілі», - сказала міністр.

За її словами, Саакашвілі буде надано «розумний строк» для того, щоб визначитись з громадянством.

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У свою чергу, як повідомляє ТАСС, Служба держбезпеки Грузії просить Україну надати допомогу в рамках розслідування справи про «змову з метою насильницького повалення або захоплення державної влади в країні» проти Михаїла Саакашвілі.

За словами заступника начальника СДБ республіки Левана Изорія, мова йде про записи телефонних розмов екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі з одним із лідерів партії «Єдиний національний рух» Гігі Бокерією і генеральним директором телекомпанії «Руставі-2» Ніколозой Гварамиєй. На записи нібито чути, що Саакашвілі закликає Гварамию «працювати за революційним сценарієм, чинити фізичний опір владі, будувати барикади, використовувати залізні конструкції, знайти бойовиків, які вас будуть захищати».

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Як повідомляв УНІАН, колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі, якого призначено на посаду голови Одеської обласної держадміністрації 30 травня 2015 року, пояснив відмову від громадянства Грузії, тим, що інакше він був би приречений на тюремне ув'язнення на батьківщині. Зазначимо 30 травня президент Петро Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство.