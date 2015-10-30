Кабмін створив Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії

Про це йдеться в розпорядженні №1114 від 21 жовтня.

"Прийняти пропозицію Міністерства оборони про створення в 2015 році Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії (Суми) на базі філії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України (Суми), який ліквідується", - йдеться в документі.

Читайте такожЗСУ і бойовики відводять техніку від лінії зіткнення за планом - Полторак

Витрати, пов'язані з виконанням цього рішення, уряд розпорядився здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міноборони у державному бюджеті.