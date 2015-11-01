Адвокат: затримання Корбана - відвертий політичний тиск

Про це заявив захисник лідера партіії УКРОП Олексій Шевчук біля будівлі головного слідчого управління Генпрокуратури, коментуючи винесення підозри Корбану. Слова адвоката цитує прес-служба УКРОП.

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"Із тих матеріалів, які я побачив, – це відкритий політичний тиск на дану особу. На сьогоднішній день відсутні будь-які процесуальні документи, які б давали можливість говорити про законність його затримання та будь-яких претензій щодо нього", – заявив адвокат.

Він нагадав, що політика затримали за підозрою в ряді кримінальних правопорушень у нього вдома, відповідно підставою для затримання мало б бути рішення суду, але його не було. Корбану не пояснили, на підставі чого відбулося затримання.

"Його затримали сьогодні близько 8 ранку, мене як адвоката допустили до нього близько 6 вечора, а о 20:36 було складено протокол затримання в будівлі головного слідчого управління ГПУ. Відповідно, ми не можемо говорити про затримання Корбана на місці вчинення злочину, адже жодного кримінального правопорушення в будівлі ГПУ він не вчиняв", – пояснив Шевчук.

Адвокат підкреслив, що при оформленні затримання не було встановлено особу Корбана, не вивчались жодні документи, що її посвідчують, йому не пояснили суті того, що йому інкримінують. Крім того, не було задоволено жодного клопотання та заяви захисту.

Захисник повідомив, що наразі Корбан перебуває у критичному стані, йому викликали "швидку", однак слідство не дозволило госпіталізувати політика.

За інформацією адвоката, Корбана відвезли до слідчого ізолятора СБУ на Аскольдовому провулку.

Шевчук нагадав, що на обрання запобіжного заходу у правоохоронців є 72 години від моменту затримання, або ж Корбана мають відпустити як особу, що незаконно затримана.