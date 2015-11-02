ЦВК опублікувала результати першого туру в Дніпропетровську

У другому турі виборів мера Дніпропетровська зустрінуться Олександр Вілкул ("Опозиційний блок") та Борис Філатов (УКРОП).

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Вілкул отримав 126691 голос виборців (37,94%), Філатов - 119473 голоси (35,78%). Читайте такожМВС прогнозує найбільш "гарячим" другий тур виборів у Дніпропетровську У свою чергу лідер партії "Громадська сила" Загід Краснов отримав результат в 12,43% (41492 голоси), кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Максим Курячий - 4,81% (16068 голосів). Незначні результати отримали Анатолій Крупський ("Відродження") - 2,02% (6749 голосів), Олексій Чеберда (ВО "Батьківщина") - 1,68% (5604 голоси) і Галина Булавка ("Наш край") - 1,25% (4171 голос). Читайте такожУКРОП оголосив мобілізацію партійців для захисту Дніпропетровська та Павлограда Інші кандидати отримали підтримку менше 1% виборців. Всього у виборах брав участь 31 кандидат.

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