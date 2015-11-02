Показове вручення повісток депутатам - це "димова завіса" над процесами проти патріотів – експерт

Про це заявив політичний експерт аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.

За його словами, правоохоронні органи здійснили цей крок лише тому, що суспільство обурене вибірковим правосуддям після історії із затриманням Геннадія Корбана, тоді як до відповідальності не притягаються одіозні фігури з попереднього режиму.

«Вони не перші, першим був Клюєв – і де він тепер?», – ставить риторичне запитання політичний експерт Валентин Гладких.

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Він зазначив, що вручення повісток може бути також і натяком цим людям, що їм час «спакувати речі і їхати кудись в Канни відпочивати». Він нагадує, що завдяки недоторканості вони вільні пересуватися на власний розсуд без жодних обмежень. Втім, вважає Валентин Гладких, якби, наприклад, Вілкул відчував, що йому щось загрожує, то він поводився б інакше, «а якщо він в країні і продовжує балотуватися на мера (Дніпропетровська - УНІАН), то думаю, що він дуже впевнено дивиться у майбутнє, бо чудово знає, як працює правова та судова система в Україні».

Експерт також припускає, що після гри в об’єктивність і процесів над різними політиками в результаті провину Корбана у суді зможуть довести, а провину Вілкула та інших – ні.

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«З огляду на те, як складається доля Корбана, йому треба було замість створювати добровольчі батальйони та боронити Дніпропетровську область від «руського миру», обмежитися «дудінням в гудки», як робив Ахметов. Якщо б Корбан підтримав «руський мир», то зараз би з ним вели переговори в Мінську».

ЯкповідомлявУНІАН, назасіданніпогоджувальноїрадиВерховної Радислідчі мали намір вручити повістки дляпроведенняслідчих дійнароднимдепутатам.