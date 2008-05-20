Портнов попросив у Тимошенко заміну

Призначений урядом виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.

Про це А.ПОРТНОВ заявив у понеділок увечері в ефірі «5-го каналу».

Таке прохання, відзначив А.ПОРТНОВ, викликане ситуацією з його призначенням на пост виконуючого обов`язки глави фонду.

А.ПОРТНОВ ще раз підкреслив, що не хоче «плазувати» перед Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомлялося, учора Ю.ТИМОШЕНКО назвала А.ПОРТНОВА незмінним і гідним кандидатом на пост голови ФДМУ і підкреслила, що не має наміру міняти його кандидатуру на іншу.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу відносно призначеного урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.

Зокрема, учора 19 травня, відбулася зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, під час якої керівник ГПУ проінформував про результати перевірки виконання рішення РНБО щодо ФДМУ.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила відносно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.