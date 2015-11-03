Захарченко обіцяє не розстрілювати біженців при поверненні, але їм "доведеться спокутувати провину"

Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко переконаний, що біженцям, які критикували "владу республіки", доведеться "спокутувати провину" після повернення на Донбас.

Про це він заявив інтерв'ю одному з сепаратистських ЗМІ.

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"Тим, хто втік і з Києва, Львова чи Тернополя поливав нас брудом, тут, м'яко кажучи, не раді. Звичайно, розстрілювати тих, хто повернеться, не будемо, але довести свою корисність і спокутувати провину їм доведеться. Когось, чиї дії вели до прямого розпалювання ненависті і прямо або побічно шкодили "республіці", можливо, будемо судити", - сказав Захарченко.

Крім того, ватажок "ДНР" розкритикував і тих людей, хто залишився на Донбасі, але й не взяв до рук зброю. Він переконаний, що цим людям також доведеться "довести свою користь".

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Нагадаємо, що раніше Захарченко запропонував скасувати результати українських виборів 2014 року. Ідеться про вибори президента України навесні і вибори у Верховну Раду восени в обмін на скасування виборів бойовиків в минулому році.