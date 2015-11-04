Ізраїльські родичі Корбана вимагають знайти винних у затриманні політика

Forbes має копії звернень.

Із Вікторією Корбан спілкувався консул України в Ізраїлі Анатолій Писаревський.

«Зі мною був мій чоловік, але коли охоронець дізнався, з якого питання ми прийшли, він виштовхав мого чоловіка. Анатолій Писаревський вийшов до мене через 40 хвилин, і спілкувалися ми на сходах. Я сказала, що не піду, поки не дізнаюся, де і в якому стані перебуває мій брат», – розповіла Вікторія Корбан в ексклюзивному інтерв'ю Forbes. За її словами, їй довелося лягти на підлогу і сказати, що вона не вийде, поки консул не надасть інформацію про стан Геннадія Корбана.

Посольство України в Ізраїлі викликало поліцію.

«Я пояснила поліції ситуацію, що я звернулася в консульство, оскільки мого брата, громадянина України, патріота, переслідують за політичні переконання, його викрали й утримують насильно. Ми не можемо отримати жодної інформації, крім інформації з Facebook, що йому не дають пити, їсти, спати», – розповідає Вікторія Корбан. Вона пояснює, що тільки через три години працівники консульства погодилися поставити печатки на її листи – звернення до Петра Порошенка з вимогою надати інформацію про стан здоров'я її брата та причини його затримання.

Також Вікторія Корбан висловила обурення поводженням з боку українських правоохоронних органів з її батьками. «Моя мати – інвалід, у неї хвороба Паркінсона. Вони під час обшуку перевертали матрац, на якому вона лежала, рилися у всіх ліках, які я щомісяця їй надсилаю. На якій підставі це робили з моєю родиною, ніхто не пояснює. Ніхто не повідомляє нам ні про які дії, які вчиняють із моїм братом. Але ми вимагаємо пояснень», – каже Вікторія Корбан. Вона також погрожує вчинити акт самоспалення перед посольством України в Ізраїлі, якщо українська влада не прояснить ситуацію з її братом якнайшвидше.

Нагадаємо, що лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана після засідання суду затримали в місті Чернігів.