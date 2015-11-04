ЗМІ: шанси України на отримання безвізового режиму з ЄС зменшуються з кожним днем

Як йдеться в статті "Нового времени", "саме з вини політиків і чиновників забуксували реформи, що відкривають перед українцями двері Євросоюзу. ЄС запропонував Києву дорожню карту з декількох пунктів, виконання яких відкрило б кордони, але виконати її не поспішають ні президент, ні уряд, ні парламент", - йдеться в матеріалі.

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У статті зазначається, що розв’язати наявні питання в законодавстві парламент мав 8 жовтня, проголосувавши за безвізовий пакет законопроектів. Але з 13 документів Рада схвалила лише 7 - два в цілому і ще 5 лише в першому читанні. Окремі ініціативи спікеру Володимиру Гройсману доводилося ставити на голосування 5-6 разів, щоб отримати необхідну кількість голосів.

Особливий опір зустріла боротьба з корупцією, зокрема законопроект, що дозволяє накладати арешт на майно других і третіх осіб у рамках кримінального розслідування за наявності достатніх підстав. "Чимало депутатів не хотіли за нього голосувати. Напевно, приміряли на себе і злякалися за свої активи", - каже виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк. Але закон необхідний: він дозволить заарештовувати на ранніх стадіях кримінального провадження вкрадені активи.

Найбільші труднощі виникли з двома провідними законопроектами - про зняття недоторканності з народних депутатів та суддів, а також про антидискримінаційні зміни в Трудовому кодексі, які забороняють утиски за ознакою сексуальної орієнтації. Депутати навіть не захотіли ставити їх на голосування. Остання ініціатива неодноразово ставала причиною: українські парламентарії особливо завзято опираються захисту прав меншин. Але для ЄС цей момент принциповий.