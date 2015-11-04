Новим послом Польщі стане Марчін Войцеховський

Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина представив Войцеховського як майбутнього посла Польщі в Україні, а Петра Стаханчика - як майбутнього постійного представника Польщі в Штаб-квартирі ООН в Женеві.

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"Польсько-українські відносини сьогодні кращі, ніж коли-небудь, але це не означає, що немає необхідності працювати над ними в усіх вимірах. Я бажаю вам успіху в цій нелегкій і відповідальній завдання", - сказав міністр, звертаючись до Войцеховського.

Як відомо, з 2011 року і до теперішнього часу послом Польщі в Україні є Генрік Литвин.