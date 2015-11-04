Справа Корбана: Опубліковано відео бійки у залі суду

Це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із залу суду ті змогли з допомогою правоохоронців.

Як повідомив нардеп Андрій Лозовий, він отримав травму лівої ноги в результаті дій співробітників спецпідрозділів, які спровокували бійку на суді над Геннадієм Корбаном.

Також був побитий народний депутат Володимир Парасюк.

Також, за його словами, прокурор Галинченко вдарив по голові (на місці титанової пластини) учасника АТО Євгена Терехова.