Справа Корбана: Опубліковано відео бійки у залі суду
16:53, 04 листопада 2015Політика
4385 0
Журналісти опублікували відео бійки у залі засідань Печерського райсуду, що виникла після постанови про перенесення на 5 листопада розгляду скарги адвокатів Корбана на його незаконне затримання.
Це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із залу суду ті змогли з допомогою правоохоронців.
Як повідомив нардеп Андрій Лозовий, він отримав травму лівої ноги в результаті дій співробітників спецпідрозділів, які спровокували бійку на суді над Геннадієм Корбаном.
Також був побитий народний депутат Володимир Парасюк.
Також, за його словами, прокурор Галинченко вдарив по голові (на місці титанової пластини) учасника АТО Євгена Терехова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter