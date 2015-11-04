У Раду внесено ініціативу про виплати за відмову від голосування на виборах

Депутат зареєстрував в парламенті законопроект №3376, яким пропонує внесети відповідні зміни в закони "Про вибори народних депутатів України" та "Про державний реєстр виборців".

Згідно з документом, компенсація становить 50% суми мінімальної зарплати (на даний момент 689 гривень).

Пропонується встановити, що процедура реалізації права на відмову від участі в голосуванні закінчується за 35 днів до дня голосування, але не пізніше ніж за 5 днів до дня передачі Центральною виборчою комісією попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії.

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Відповідно до законопроекту, виборець особисто подає до ЦВК відповідну заяву, яка повинна бути нотаріально завірено. Форма такої заяви затверджується Центрвиборчкомом.

На думку автора, громадяни, які потенційно схильні до отримання неправомірної вигоди, отримають компенсацію від держави, що зробить для кандидатів та політичних сил неможливими різні механізми спотворення виборів шляхом підкупу.