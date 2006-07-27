Янукович сподівається на Ющенка

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний у тому, що Президент України не виступатиме з позиції якоїсь однієї політичної сили.

“Ми зацікавлені в тому, і так і буде, що Президент ніколи не буде на боці якоїсь однієї політичної сили, він буде на боці всієї держави України. І останнім часом все так і відбувається, і ми віримо, що ми на вірному шляху”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що його партія зрозуміла, що процес формування коаліції є болючим після того, як “побачила невдоволення особисто Президента України щодо створення коаліції” у складі Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Лідер Партії регіонів ще раз наголосив на готовності Партії регіонів до створення більш широкої коаліції задля забезпечення реалізації бажання громадян України до змін на краще.