У Миколаєві в другому турі за посаду мера поборються представники старої і нової влади

Про це йдеться у статті видання "Новое время".

Напередодні виборів в Миколаєві соціологія показувала: у другий тур виходять чинний мер Миколаєва екс-регіонал Юрій Гранатуров і кандидат від "Оппоблока" Ігор Дятлов.

Але, як згадує Андрій Сенченко, керівник Центру аналітичних досліджень, був "резерв" - третина опитаних не визначилися з вибором. А коли вони визначилися, виявилося, що 33-річний керівник українсько-американської IT-компанії Сенкевич на 408 голосів випередив Гранатурова. І став №2.

Дятлов отримав підтримку 44,8 тис. виборців, а його опонент - 25,9 тис. Тепер все вирішиться 15 листопада, у другому турі. Сенкевич налаштований на боротьбу.

Його штаб знаходиться в початку радянсько - центральній вулиці міста. Тут можна записатися в члени дільничних виборчих комісій. Волонтери кажуть, що в списках вже понад 750 осіб.

Але команді добровольців протистоїть серйозний ворог, що спирається на традиційні методи, пише видання.

З численних білбордів, розміщених вздовж міських проспектів, дякує миколаївців за довіру Дятлов. Він впевнений у собі: адже міськрада, складається з 54 депутатів на цей раз обрали 26 представників "Оппоблоку".

Дятлова готові підтримати у другому турі багато миколаївців. Насамперед тому, що він кандидат від ОБ, пояснює Сенченко: люди, мовляв, бідніють і зневірилися у владі. Так і Партія регіонів користувалася великою підтримкою тут: у 2010-му з 90 депутатів міськради дві третини були регіоналами.

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У Миколаєві на перший тур виборів прийшли трохи більше 34 % виборців - це один з найнижчих показників у країні. Голосування проігнорувала в основному молодь, каже Сенкевич. Для нього це погано - саме молодий виборець, ймовірно, не стане підтримувати Дятлова. “Молодь не вірила, що я вийду в другий тур. Але диво відбулося", - пояснює кандидат.

Сенкевич каже, що напередодні другого туру для його штабу головні проблеми - це час, люди і гроші. Його бюджет непорівнянний з витратами Дятлова на кампанію. Основна агітація за Сенкевича зараз будується за принципом мережевого маркетингу - залучення якомога більшої кількості людей.

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Прихильники кандидата від "Самопомочі" зізнаються - їх претендент трохи сп'янів від успіху в першому турі. Але тепер почав повертатися до реальності.

Сам же Сенкевич каже, що "зловити зірку" зараз для нього означає втратити дорогоцінний час.

Повний текст статті "Сюрприз з Миколаєва" читайте у випуску журналу "Новий час" 6 листопада.