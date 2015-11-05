У Миколаєві в другому турі за посаду мера поборються представники старої і нової влади
На виборах мера Миколаєва представник від партії "Самопоміч" Олександр Сенкевич несподівано став другим за популярністю кандидатом після колишнього регіонала Ігоря Дятлова. Тепер місто очікує друга серія, яка покаже, наскільки революція змінила цю вотчину прихильників Віктора Януковича.
Про це йдеться у статті видання "Новое время".
Напередодні виборів в Миколаєві соціологія показувала: у другий тур виходять чинний мер Миколаєва екс-регіонал Юрій Гранатуров і кандидат від "Оппоблока" Ігор Дятлов.
Але, як згадує Андрій Сенченко, керівник Центру аналітичних досліджень, був "резерв" - третина опитаних не визначилися з вибором. А коли вони визначилися, виявилося, що 33-річний керівник українсько-американської IT-компанії Сенкевич на 408 голосів випередив Гранатурова. І став №2.
Дятлов отримав підтримку 44,8 тис. виборців, а його опонент - 25,9 тис. Тепер все вирішиться 15 листопада, у другому турі. Сенкевич налаштований на боротьбу.
Його штаб знаходиться в початку радянсько - центральній вулиці міста. Тут можна записатися в члени дільничних виборчих комісій. Волонтери кажуть, що в списках вже понад 750 осіб.
Але команді добровольців протистоїть серйозний ворог, що спирається на традиційні методи, пише видання.
З численних білбордів, розміщених вздовж міських проспектів, дякує миколаївців за довіру Дятлов. Він впевнений у собі: адже міськрада, складається з 54 депутатів на цей раз обрали 26 представників "Оппоблоку".
Дятлова готові підтримати у другому турі багато миколаївців. Насамперед тому, що він кандидат від ОБ, пояснює Сенченко: люди, мовляв, бідніють і зневірилися у владі. Так і Партія регіонів користувалася великою підтримкою тут: у 2010-му з 90 депутатів міськради дві третини були регіоналами.
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У Миколаєві на перший тур виборів прийшли трохи більше 34 % виборців - це один з найнижчих показників у країні. Голосування проігнорувала в основному молодь, каже Сенкевич. Для нього це погано - саме молодий виборець, ймовірно, не стане підтримувати Дятлова. “Молодь не вірила, що я вийду в другий тур. Але диво відбулося", - пояснює кандидат.
Сенкевич каже, що напередодні другого туру для його штабу головні проблеми - це час, люди і гроші. Його бюджет непорівнянний з витратами Дятлова на кампанію. Основна агітація за Сенкевича зараз будується за принципом мережевого маркетингу - залучення якомога більшої кількості людей.
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Прихильники кандидата від "Самопомочі" зізнаються - їх претендент трохи сп'янів від успіху в першому турі. Але тепер почав повертатися до реальності.
Сам же Сенкевич каже, що "зловити зірку" зараз для нього означає втратити дорогоцінний час.
Повний текст статті "Сюрприз з Миколаєва" читайте у випуску журналу "Новий час" 6 листопада.