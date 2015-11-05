СБУ здійснює тиск на Печерський райсуд у справі Корбана - Купрій

Про це заявив позафракційний народний депутат Віталій Купрій у залі засідань в будівлі Печерського райсуду на Хрещатику.

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Віталій Купрій нагадав, що 4 листопада у цьому суді було помічено заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, який, за твердженням депутата, намагався чинити тиск на суд.

"Тепер тут з'явилася нова людина, його вже бачили і на Гайцана, і тут його бачили. Це Володимир Рибачук… Ця людина, вона тисне на суд і вимагає зараз прийняти, ухвалити неправосудне рішення. Тому ми бачимо безлад, який тут відбувається", - заявив депутат.

Він стверджує, що є відповідні докази, а саме - фотознімки того, як Рибачук відвідував Печерський райсуд.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Купрій заявив, що Столярчука необхідно притягнути до кримінальної відповідальності за тиск на Печерський райсуд.