СБУ здійснює тиск на Печерський райсуд у справі Корбана - Купрій
Заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ Володимир Рибачук здійснює тиск на Печерський районний суд Києва, який розглядає справу затриманого лідера партії УКРОП Геннадія Корбана.
Про це заявив позафракційний народний депутат Віталій Купрій у залі засідань в будівлі Печерського райсуду на Хрещатику.
Читайте такожЗахист Корбана на засіданні Печерського райсуду Києва заявив відвід судді
Віталій Купрій нагадав, що 4 листопада у цьому суді було помічено заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, який, за твердженням депутата, намагався чинити тиск на суд.
"Тепер тут з'явилася нова людина, його вже бачили і на Гайцана, і тут його бачили. Це Володимир Рибачук… Ця людина, вона тисне на суд і вимагає зараз прийняти, ухвалити неправосудне рішення. Тому ми бачимо безлад, який тут відбувається", - заявив депутат.
Він стверджує, що є відповідні докази, а саме - фотознімки того, як Рибачук відвідував Печерський райсуд.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Купрій заявив, що Столярчука необхідно притягнути до кримінальної відповідальності за тиск на Печерський райсуд.