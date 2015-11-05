Суд об'єднав в одну справу скарги на затримання Корбана і клопотання про обрання запобіжного заходу
17:28, 05 листопада 2015Політика
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Печерський райсуд Києва об'єднав в одну справу скарги адвокатів на затримання лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана та клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.
Рішення суду не підлягає оскарженню / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на засіданні суду оголосила слідчий суддя Лариса Цокол.
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Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Як повідомляв УНІАН, сторона захисту Корбана наполягала на об'єднанні обох заяв, водночас сторона обвинувачення виступала проти.
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