Суд об'єднав в одну справу скарги на затримання Корбана і клопотання про обрання запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва об'єднав в одну справу скарги адвокатів на затримання лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана та клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на засіданні суду оголосила слідчий суддя Лариса Цокол. Читайте такожНа засіданні суду у справі Корбана через тісняву штатив камери впав на журналістку та розбив їй голову Ухвала суду оскарженню не підлягає. Як повідомляв УНІАН, сторона захисту Корбана наполягала на об'єднанні обох заяв, водночас сторона обвинувачення виступала проти.

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