За рік Україна втратила 1 мільйон осіб населення, - демограф

Протягом 2025 року населення підконтрольної Києву частини України скоротилося приблизно на мільйон і станом на лютий 2026-го становило близько 29 мільйонів осіб. Про це в коментарі lb.ua заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, основний вклад в це скорочення внесла природна смертність.

"Населення старіє: є кому вмирати, нема кому народжувати", – констатує Лібанова.

При цьому нікуди не поділася проблеми еміграції, спричиненої зокрема і війною.

"Основна маса виїхала в першому півріччі 2022 року. А повернулося дуже мало – менше від мільйона", – розповідає Лібанова.

За її словами, кожен місяць затягування війни означає, що назад повернеться менше людей, оскільки вони поступово адаптуються до життя в інших країнах.

"Але тут є ще одна дуже неприємна річ. Нам загрожує друга хвиля еміграції, коли скасують воєнний стан. Поїхали в основному молоді жінки з дітьми. І якщо родина не розпалася, якщо жінка там влаштувалася, то дуже висока ймовірність, що не жінки сюди повернуться, а чоловіки поїдуть до них", – каже демограф.

Усе це створює зокрема дефіцит робочих рук в економіці. На думку Лібанової, представників робітничих спеціальностей доведеться завозити з-за кордону, бо українці не хочуть працювати руками.

"Я абсолютно чітко розумію: доведеться залучати будівельників. Звідки? А звідки вийде. Можна сподіватися на те, що верхівку зможемо залучити з Європи. Але низові структури доведеться, скоріше за все, з Бангладеш. Я дуже не хочу, щоб це був Іран, Ірак або Сирія. Дуже не хочу", – акцентувала вона.

Як писав УНІАН, частка українських біженців, які планують повернутися додому, поступово зменшується. Ключовою умовою для їх повернення є закінчення війни та умови миру.

Важливими також є економічні та соціальні чинники – робота, житло й інфраструктура для дітей, які люди порівнюють із умовами в країнах перебування. За оцінками демографів, після завершення тимчасового захисту в ЄС частина країн може намагатися втримати українців.

Вас також можуть зацікавити новини: