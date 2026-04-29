Забезпечити захист корабля: українських дронарів попросили 'розблокувати' Ормузьку протоку

Декілька українських фахівців мають бути присутні на кораблі під час проходження ним протоки.

Один з найбільших виробників FPV-безпілотників в Україні компанія TAF Industries отримала від судновласників запит на направлення своїх фахівців з антидроновими засобами на Близький Схід, аби забезпечити захист корабля під час проходження через Ормузьку протоку.

Як повідомляє ВВС News Україна, це перший такий запит для приватної української компанії щодо послуги "військового консалтингу" в контексті безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

"Ми отримали запит від одного з судновласників щодо забезпечення безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів", - пояснив засновник компанії Олександр Яковенко.

За його словами, йдеться про те, що декілька українських фахівців компанії мають бути присутні на кораблі під час проходження ним Ормузької протоки. Для захисту судна вони можуть мати власні засоби, наприклад, дрони-перехоплювачі проти іранських "Шахедів".

Після вдалого і безпечного проходження протоки послуга "військового консалтингу" від українців вважатиметься виконаною.

Водночас зауважується, що для того, аби надати послугу "військового консалтингу", українська компанія має отримати дозвіл на експорт від державних інституцій, а саме Державної служби експортного контролю та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Крім того, у TAF Industries підкреслили, що запит іноземних судновласників щодо протоки - це поки що "лише запит". Необхідні документи для його реалізації лише планується направити до ДСЕК.

Війна з Іраном

Як повідомляв УНІАН, через атаки та блокування Ормузької протоки світ отримав удар по головній "артерії" нафти та газу, тому ціни на паливо, добрива й логістику різко злетіли.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських посадовців зазначило, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану.

За даними видання, Трамп вирішив остаточно перекрити "кисень" іранській економіці. Зокрема, йдеться про повну заборону судноплавства до іранських портів, що фактично зупинить експорт нафти.

