Адвокати Корбана заявляють про невідповідність підписів слідчих в екземплярах матеріалів справи

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Оксана Томчук заявила, що сторона захисту ще не отримала повного пакету матеріалів справи, але, вивчивши два екземпляри з цих матеріалів, було встановлено ймовірність службового підроблення підписів.

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"В одному клопотанні під прізвищем однією особи стоять чотири різні підписи", - сказала Томчук.

У цьому зв'язку вона зателефонувала до міліції і заявила про вчинення злочину - службове підроблення підписів.

"На різних документах під однією і тою ж особою різні підписи", - також сказав адвокат Андрій Богдан.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський районний суд Києва зобов'язав сторону обвинувачення надати сторонізахисту Корбана матеріали, які обґрунтовують клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Також суд об'єднав в одне провадження скарги адвокатів на затримання Корбана та клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі поінформували, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні зранку Печерський райсуд Києва розглядає клопотання про обирання лідеру «УКРОПу» запобіжного заходу.