Корбан про своє затримання: Такого свавілля країна не знала навіть за часів Януковича

Про це заявив лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан, який знаходиться в суді, передає Mignews.

"Я можу прокоментувати тільки одне - на очах у всієї громадськості відбувається справжня політична розправа з лідером української партії, яка набрала близько 9% у всій країні. Я - лідер об'єднаної партії українських патріотів, я той, хто захищав країну на Донбасі. Ми сформували перші батальйони, ми перші встали на захист країни, коли країні було важко, а шахраї, які сьогодні прийшли до влади - бариги фактично, вони влаштовують загибель країни. Мене судять у трьох місцях і крім того, я вже перебуваю понад 130 годин під вартою без єдиного документа і без жодного пояснення. Такого беззаконня країна не знала навіть за часів Януковича", - заявив лідер "Кропу".

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"Мій захист гідно бореться з системою і завдяки їм, завдяки в тому числі вам (ЗМІ - УНІАН) , завдяки вашій увазі є можливість показати все це людям, для того, щоб люди дали свою оцінку цим подіям", - додав Корбан.

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"У мене немає ніяких очікувань. Я вже чекаю понад 130 годин, і поки я не бачу позитиву. Судді спілкуються з прокурорами в кімнаті для нарад, що прямо заборонено законом, та отримують телефонні команди з Адміністрації президента. Тобто, поки у нас не скасують телефонне право, у нас не буде правової держави, ніколи не буде змагальної системи. І люди, які ходять по вулицях, повинні розуміти, що завтра вони можуть опинитися на моєму місці, їх можуть просто викрасти і помістити в ув'язнення без єдиного документа", - сказав на закінчення Корбан.

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Як повідомляв УНІАН, Корбана був затриманий в результаті спільної операції СБУ і Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова розпочав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнити лідера «УКРОп», оскільки о 08.40 закінчився 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли до СБУ Києва.

У Генпрокуратурі в той же день повідомили, що Корбан знаходиться в Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, проте не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду).

У той же день адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

4 листопада Печерський районний суд Києва вирішив обирати запобіжний захід лідеру «Кропу» 5 листопада.