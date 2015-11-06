Суд відмовив захисту Корбана у перенесенні судового засідання

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Лариса Цокол.

Адвокат Оксана Томчук зазначила, що сторона захисту вже працює впродовж 14 годин без перерви. Вона заявила, що після такої інтенсивної роботи має втомлений стан і що мозок вже не працює у належній якості.

"Я вважаю, що вказаний мій стан, як захисника, він знижує ту якість юридичної допомоги, яку я можу надати свому підзахисному. Я не хочу чути про те, що у прокуратури спливають строки... Тому що це не є проблемою захисника, і тим більше, мого підзахисного, чиї права і так порушується протягом шостої доби. Весь цей час він не приймає їжі, знаходиться у клітці, і так само, не може нормально функціонувати", - сказала Томчук.

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Таким чином вона сказала, що хоче відкласти розгляд справи і відпочити.

Своєю чергою слідчий суддя Лариса Цокол відмовила у задоволенні даного клопотання. "Слідчий суддя на місці ухвалив у задоволенні клопотання захисника відмовити, враховуючи, що згідно Кримільного процесуального законодавства, клопотання, як і заяви в порядку статті 206 розглядаються невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання особи", - сказала Цокол.

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Після цього, адвокат Андрій Богдан попрохав суд надати годину стороні захисту для відпочинку.

Водночас, слідчий суддя оголосила перерву на 30 хвилин у засіданні.