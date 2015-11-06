Захист Корбана задоволений ухвалою Печерського суду, але не виключає апеляцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук сказала журналістам після ухвали Печерського районного суду про застосування домашнього арешту терміном на два місяці мірою запобіжного заходу Геннадію Корбану.

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"Сьогодні ми побачили приклад того, що суд, все ж таки, може виносити рішення бодай з маленькою самостійністю", - заявила Оксана Томчук.

Вона зазначила, що різниця між триманням під вартою і домашнім арештом є колосальною.

"Якщо чесно, це напевно була, можливо найважча, в принципі, ніч, за останні дуже багато років. Я вважаю, що вона була того варта", - заявила захисник.

Як зазначила Оксана Томчук, ії підзахисний повинен цілодобово залишатися вдома за визначеною адресою у Дніпропетровську.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи буде захист подавати апеляцію на сьогоднішню ухвалу, адвокат заявила: "напевно, що так".