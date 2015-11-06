Захист Корбана звернувся в ЄСПЛ внаслідок порушення прав їх підзахисного

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судового засідання сказав адвокат Андрій Богдан.

"Я офіційно заявляю, що ми вважаємо і при складенні протоколу про затримання, ми попереджували слідчого, що він вчиняє кримінально каране діяння. Ми вже повідомили у Європейський суд з прав людини, ми повідомили Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, що права мого клієнта грубо порушені затриманням", - сказав Богдан.

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У цьому зв'язку адвокат наголосив, що Корбану не надавали медичну допомогу. "Слідчий відмовив, хоча під час складення протоколу лікар засвідчив, що йому потрібна негайна госпіталізація. Лікар зазначив це декілька раз, видав відповідний документ, і моєму підзахисному було відмовлено в наданні медичної допомоги", - заявив Богдан.

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Адвокат заявив, що Корбана "було силою доставлено до слідчого ізолятора СБУ, де його стан став ще гірший".

Також, захисник вважає, що "затримання грубо порушує статтю 207 Кримінального процесуального кодексу України". Як зазначив адвокат, затримання було абсолютно безпідставним.