У Золотому на розтяжці підірвалися двоє військовослужбовців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, учора, 5 листопада, близько 18:00 в районі міста Золоте-4 (Попаснянський район, шахта «Родіна») на невстановленому вибуховому пристрої, за попередньою версією, «розтяжці», підірвалося двоє військовослужбовців.

За інформацією прес-служби, постраждалих доправлено до лікарні. За словами лікарів, їх стан тяжкий, але стабільний. Планується перевезення поранених до госпіталю до м. Харків.

«На Луганщині бійці та місцеве населення продовжують періодично натикатися на смертельні «знахідки». У Луганській області працює велика група саперів, для яких є ще дуже багато роботи з розмінування регіону», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.