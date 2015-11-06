Парубій закрив засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, ранкове засідання зазвичай закривається в 14:00, проте сьогоднішнє було закрито на 15 хвилин раніше.

Після обговорення в сесійній залі інциденту, який стався напередодні з участю депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука та депутата від "Батьківщини" Олександри Кужель, проведення години запитань до уряду, а також оголошення депутатських запитів, депутати не розглянули жодного законопроекту.

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Таким чином, після півгодинної перерви в ранковому засіданні парламентарі перейшли до виступів у розділі "Різне".

Закриваючи засідання, Парубій закликав депутатів активно попрацювати для підготовки законопроектів щодо візової лібералізації до наступного засідання. Він нагадав, що наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 10 листопада, і закликав депутатів максимально мобілізуватися для роботи.

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