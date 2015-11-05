ВР закрила вечірнє засідання і перенесла розгляд законопроектів щодо безвізового режиму на 10 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання після того, як в парламенті не було достатньої кількості депутатів для ухвалення законопроектів, які стосуються виконання Плану дій щодо візової лібералізації.

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Гройсман заявив, що законопроекти, які стосуються безвізового режиму, розглядатимуться у вівторок, 10 листопада.