ВР закрила вечірнє засідання і перенесла розгляд законопроектів щодо безвізового режиму на 10 листопада
19:18, 05 листопада 2015Політика
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Вечірнє засідання Верховної Ради закрито. Розгляд всіх законопроектів, необхідних для виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС перенесено на вівторок, 10 листопада.
Розгляд законопроектів щодо безвізового режиму відбудеться 10 листопада / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання після того, як в парламенті не було достатньої кількості депутатів для ухвалення законопроектів, які стосуються виконання Плану дій щодо візової лібералізації.
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Гройсман заявив, що законопроекти, які стосуються безвізового режиму, розглядатимуться у вівторок, 10 листопада.
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