Бельгійський суд може ухвалити рішення за скаргою Портнова на екс-заступника генпрокурора Баганця

18 листопада бельгійський суд може ухвалити рішення за скаргою колишнього першого заступника глави адміністрації президента України Андрія Портнова на екс-заступника генпрокурора Олексія Баганця.

Про це Портнов сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

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«Вже відбулося три судові засідання, на які опоненти (Баганець і колишній виконувач обов’язків генерального прокурора Олег Махніцький) не з’явилися. Закон дозволяє в разі, якщо їм було повідомлено, а їм було повідомлено, розглянути питання без них», - пояснив він.

При цьому Портнов уточнив, що заяву стосовно Махніцького він відкликав із суду через, що останній публічно виправдався, сказавши, що не причетний до ініціювання запровадження санкцій щодо колишнього високопосадовця.

Колишній посадовець АП нагадав, що в своїй заяві він стверджує, що Баганець «сфальсифікував дані» й надіслав листа, «який був повністю розгромлений рішенням Суду ЄС» (Суд ЄС задовольнив скаргу Портнова на Раду ЄС, яка запровадила щодо нього санкції.)

Портнов також повідомив, що публічна заява Махніцького з виправданнями була перекладена французькою мовою і долучена до справи у бельгійському суді як «доказ причетності Баганця до фальсифікації кримінальних справ і документів, які були спрямовані до ЄС».

Портнов вважає, що рішенням Суду ЄС «українська прокуратура повністю себе дискредитувала». «Зараз у ЄС мають виникнути запитання до української влади – а чому ми через вас отримали проти себе рішення суду? Рішення суду отримав ЄС і платити мені повинен також ЄС! А через кого? Через генпрокуратуру. Це – залізний матеріал, щоб причетні прокурори зазнали кримінальної відповідальності», - наголосив він.

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Портнов спростував інформацію, що найняв для свого захисту «дорогих брюссельських адвокатів», вартість послуг яких коштує 300-350 євро за годину. «Ця інформація повністю не відповідає дійсності», - сказав екс-чиновник, уточнивши, що сплатив за послуги юриста невеликої французької компанії приблизно 14 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше високопосадовець часів режиму Януковича Портнов виграв Європейський Суд у Люксембурзі. Згідно з цим рішенням із нього зняті всі санкції Євросоюзу, в тому числі арешти рахунків та нерухомості. Європа тепер має відшкодувати Портнову збитки, яких він зазнав, подавши до суду: квитки до Люксембургу, ночівлю в готелях тощо.

Читайте повний текст ексклюзивного інтерв'ю Андрія Портнова для УНІАН.