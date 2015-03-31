Баганця звільнено з посади заступника генпрокурора

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Так, Баганця звільнено сьогодні", - заявили у ГПУ, не уточнивши водночас мотиви цього звільнення.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня Шокін відсторонив від виконання обов’язків на час службового розслідування Баганця, а також начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину, старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ А.В.Мороза і заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури Ю.С.Ковтуна.