Рада обмежила підслідність СБУ злочинами проти нацбезпеки та пов'язаними із тероризмом

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 325 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначив голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, закон є технічним. Зокрема, ним пропонується обмежити повноваження Служби безпеки щодо здійснення досудового розслідування злочинів, залишаючи лише злочини проти національної безпеки, а також пов'язані із тероризмом.

Крім того, закон конкретизує підслідність злочинів для органів Державного бюро розслідувань - їм передається право розслідувати злочини, які раніше були підслідні МВС і СБУ, додав депутат.

Закон, зокрема, встановлює, що слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 закону "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.

Також йдеться про злочини, вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро, заступником генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро згідно з частиною п’ятою цієї статті. Крім того, це злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

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Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, у тримісячний строк передаються слідчими цих органів відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України.