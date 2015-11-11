Порошенко про членство України в ЄС: Нікуди вони не дінуться, все у нас вийде

Про це під час зустрічі із новообраними мерами міст заявив президент України Петро Порошенко, передає "Українська правда".

На зустрічі присутній також голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

"Я по життю переконаний оптиміст. Я впевнений і в нашій перемозі в блискучій перспективі. Нехай Ян Томб закриє вуха (сміється) – і в перспективі членства України в ЄС. Нікуди вони не дінуться. Все у нас вийде", - сказав Порошенко.

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Він також зазначив, що надання безвізового режиму Україні є очевидним.

"Це відбудеться швидше, якщо Україна продемонструє ще раз свій відповідальний підхід до виконання зобов’язань, взятих на себе", - сказав він.