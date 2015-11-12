Німеччина хоче використати головування в ОБСЄ для розв'язання конфлікту в Україні

Таку впевненість виразив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в Бундестазі, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він запевнив, що Німеччина хоче використати головування в ОБСЄ у наступному році для докладання подальших зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Читайте такожШтайнмаєр закликав скоріше провести місцеві вибори на решті територій Донбасу

"Ці зусилля не гарантуватимуть успіху, але тим не менше ми подолали вже чималий шлях", - сказав німецький міністр.

Головування в ОБСЄ, яке перейде до Німеччини від Сербії на початку 2016 року, Берлін хоче використати також і для примирення конфліктуючих сторін на Близькому Сході. Досвід ОБСЄ під час "холодної війни" і в період кризи в Україні демонструє здатність зводити мости за допомогою політики "багатьох малих кроків", заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Ми будемо працювати, щоб гарантувати, що подібний підхід переважав і в інших конфліктних регіонах - особливо на Близькому Сході, - додав міністр. - Це також буде нашим завданням під час головування в ОБСЄ."