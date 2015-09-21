Штайнмаєр застерігає Україну та Росію від відновлення бойових дій на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба МЗС Федеративної республіки Німеччина з посилання на заяву Штайнмаєра, яку він зробив сьогодні під час візиту у Бангладеш.

Читайте такожШтайнмаєр: Прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі є, однак залишається складне питання місцевих виборів

"Я терміново звертаюся із закликом до Києва та Москви не піддавати режим припинення вогню на сході України знову під небезпеку в цей критичний момент. Припинення застосування зброї ще не зовсім забезпечено, конфлікт все ще може перерости у ескалацію у формі воєнних дій", - наголосив Штайнмаєр.

Глава МЗС ФРН наголосив, що наразі необхідно впровадити Мінські угоди в частині про відведення озброєння від лінії зіткнення на Донбасі, що було узгоджено на останній зустрічі "нормандської четвірки" 12 вересня.