Ярош пішов у відставку через незгоду з курсом на "жорсткий революційний шлях"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член проводу ПС Оксана Білозерська.

Вона зазначила, що частина членів проводу "Правого сектору" скликала конференцію, на якій проголосила новий курс руху - "жорсткий революційний шлях".

При цьому наголошується, що це нібито "не означає негайного штурму адмінбудівель, але означає відкрите визнання "Правим сектором" чинної влади нелегітимною, а сам рух ПС - єдиним легітимним представником інтересів української нації".

Читайте також"Правий сектор" пояснив, чому Ярош склав з себе повноваження

"Також на конференції був обраний провід усього руху на чолі з Дмитром Ярошем, до якого, крім провідника, увійшли ті кілька членів, які є прибічниками згаданого шляху ("жорсткого революційного" - Ред.). Чинний же до цього склад проводу, згідно із задумом організаторів, є тепер виключно партійним і підпорядковується новообраному проводу НВР", - пояснює Білозерська.

Таким чином, на конференції її учасники проголосували за ці рішення, бо їм пояснили, що проведення конференції схвалено провідником (Ярошем - Ред.), а всі прийняті на ній рішення мають лише "рекомендаційний характер".

У свою чергу Ярош знав про проведення цієї конференції і схвалив цей захід як такий, що має напрацювати робочі матеріали для майбутнього з'їзду.

"Він на конференцію не прибув, але надіслав листа, в якому висловив своє бачення подальшого розвитку руху і пропозиції щодо складу проводу. Обидві його рекомендації організаторами конференції були проігноровані", - наголосила член проводу ПС.

Згодом, як пояснює Білозерська,на офіційному сайті НВР ПС з'явилося повідомлення про підсумки конференції з оголошенням у ньому складу нового проводу (не затвердженого ніким - ні з'їздом, ні Ярошем).

Білозерська заявила, що де-факто організатори поставили перед Ярошем вимогу - відтепер лише їх він має представляти і висловлювати лише їхню позицію.

"Ці події, на мою думку, і спричинили заяву Дмитра Яроша про складання з себе повноважень провідника НВР ПС", - підсумувала член проводу ПС.

Друзі, вже добу ви чекаєте від мене коментарів з приводу заяви Дмитра Яроша про те, що він складає з себе повноваження П... Posted by Олена Білозерська on 12 ноября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".

"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід та складаю із себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - зазначив тоді він.