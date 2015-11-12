БПП закликає мешканців Дніпропетровська голосувати проти Вілкула

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо так званих "гарячих точок" на місцевих виборах, зокрема Дніпропетровська.

“Моя позиція однозначна. І я особисто, і партія закликаємо голосувати проти Вілкула як представника ганебного минулого в історії Дніпропетровщини. Ми закликаємо не віддавати голоси за політичну силу, яка грабувала і била українців. Ми закликаємо голосувати проти Вілкула", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, другий тур виборів мера Дніпропетровська відбудеться 15 листопада.

У другий тур вийшли кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Борис Філатов, якого в першому турі 25 жовтня підтримали 35,78% виборців, і Вілкул, якого підтримали 37,94%.

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