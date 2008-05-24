Ющенко нагородив Шаповала орденом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня голову Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА.

Як зазначається у тексті Указу від 21 травня, обнародуваному сьогодні на офіційному сайті глави держави, В.ШАПОВАЛА нагороджено “за визначні особисті заслуги у розбудові правової держави, відстоюванні ідеалів демократії та конституційних прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження”.