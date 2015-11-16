У Миколаєві на виборах мера перемагає Сенкевич - паралельний підрахунок

У Миколаєві на виборах міського голови за результатами паралельного підрахунку штабів обох кандидатів перемагає Олександр Сенкевич, висунутий партією "Об'єднання «Самопоміч".

Як повідомили УНІАН у штабі Сенкевича, за даними, отриманими з 204 дільниць (всього 207 дільниць), розрив між кандидатами становить 16754 голосів.

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"Згідно з отриманою інформацією, кандидат на посаду міського голови Миколаєва Олександр Сенкевич набирає - 79998 голосів, Ігор Дятлов – 63285 голосів", - повідомили в прес-службі Сенкевича.

При цьому прес-служба Дятлова, який балотувався від "Опозиційного блоку", повідомила, що паралельний підрахунок голосів, який проводиться їх виборчим штабом, показав, що перемогу на виборах отримав Сенкевич.

"Я вітаю Олександра Сенкевича з цією перемогою й бажаю йому успіхів на посаді міського голови. Сподіваюся, що на першому місці в його діяльності завжди будуть інтереси нашого рідного міста та його жителів. Відрадно, що вибори в Миколаєві в черговий раз пройшли демократично, відкрито, без явних порушень. Їх результатом стало вільне волевиявлення миколаївців, яке всі зобов'язані прийняти й поважати", - цитують у штабі слова Дятлова.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в другий тур на виборах міського голови, що відбулися 25 жовтня, вийшли кандидат від партії «Опозиційний блок» Ігор Дятлов і Олександр Сенкевич від партії «Об'єднання «Самопоміч».

У першому турі Дятлов набрав 44 764 голосів виборців (35,2%), Сенкевич - 25 904 голосів (20,4%).

Чинний мер Юрій Гранатуров (кандидат від партії "Наш край") отримав 25 496 голосів (20%), посівши третє місце.

Всього в Миколаєві балотувався 21 кандидат на посаду міського голови.