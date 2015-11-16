Завтра Апеляційний суд Києва розгляне скарги захисників Корбана та ГПУ на рішення про домашній арешт

Про це повідомила прес-секретар «Українського об’єднання патріотів - УКРОП» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра, 17 листопада, о 12.00 розпочнеться засідання Апеляційного суду міста Києва, на якому буде розглянуто апеляційні скарги захисту лідера УКРОПу Геннадія Корбана та Генеральної прокуратури України на його домашній арешт. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту політика», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнення лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

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У Генпрокуратурі заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.