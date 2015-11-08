Геннадій Корбан: "Очевидно, комусь дуже хотілось обмежити мою свободу"

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю програмі «ТСН Тиждень» на телеканалі «1+1» в неділю ввечері.

«Я вважаю, що в Україні з’явились перші паростки дійсно незалежної судової влади. Ми всі знаємо, що на суди традиційно у нашій країні – особливо в рамках політичних процесів – завжди здійснювався тиск. Те, що відбулось, вірогідно, переламало ситуацію, і адвокати довели свою правову позицію в суді», – сказав Геннадій Корбан, коментуючи рішення Печерського суду, який ухвалив помістити його під домашній арешт, незважаючи на те, що сторона обвинувачення вимагала залишити політика за ґратами.

При цьому він впевнений, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є надмірним. Корбан нагадав, що раніше говорив, що не збирається нікуди їхати з країни.

«Очевидно, комусь дуже хотілось обмежити мою свободу, її не змогли обмежити за допомогою арешту, її поки що обмежили за допомогою домашнього арешту», - заявив лідер УКРОПу.

Геннадій Корбан також сказав, що його домашній арешт, найшвидше, буде оскаржено захистом.

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Окрім цього, за його словами, незважаючи на домашній арешт, він продовжує працювати, ведеться підготовка до партійного з’їзду, який планувався ще до його затримання.

«На ньому зберуться всі ті депутати (близько тисячі осіб – Ред.) зі всієї України, які пройшли у місцеві ради. Наша партія пройшла, по суті, від Закарпаття до Старобільської районної ради Луганської області – це єдина партія за всю історію в країні, яка з’єднала захід, схід, південь і північ України», – підкреслив Геннадій Корбан.