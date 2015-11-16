До Антикорупційної прокуратури обрали 15 осіб. Кандидатів запросили на другий етап співбесіди (список)

На адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру конкурсна комісія відібрала 15 кандидатів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter