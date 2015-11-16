До Антикорупційної прокуратури обрали 15 осіб. Кандидатів запросили на другий етап співбесіди (список)
13:54, 16 листопада 2015Політика
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На адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру конкурсна комісія відібрала 15 кандидатів.
Фотоілюстрація / io.ua
Відповідний список опубліковано на офіційному сайті Генпрокуратури України.
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Як повідомляє ТСН.ua, cеред претендентів - двоє заступників генпрокурора Віктора Шокіна - Роман Говда та Віталій Касько.
Список кандидатів
Претендентів запросили на другий етап співбесіди із конкурсною комісією.
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