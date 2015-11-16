До Антикорупційної прокуратури обрали 15 осіб. Кандидатів запросили на другий етап співбесіди (список)

13:54, 16 листопада 2015
Політика
625 0

На адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру конкурсна комісія відібрала 15 кандидатів.

Прокуратура / io.ua

Відповідний список опубліковано на офіційному сайті Генпрокуратури України.

Читайте такожМогеріні: антикорупційна реформа є ключовою для довіри до України з боку міжнародних партнерів

Як повідомляє ТСН.ua, cеред претендентів - двоє заступників генпрокурора Віктора Шокіна - Роман Говда та Віталій Касько.

Список

Претендентів запросили на другий етап співбесіди із конкурсною комісією.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter