Орбан задоволений дотриманням прав угорців в Україні – прес-служба Порошенка

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенко в понеділок, повідомляє прес-служба глави української держави.

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Орбан підтримав важливість надання українським громадянам права на безвізові поїздки в країни Європейського Союзу і привітав Порошенка з успішним проведенням чесних та прозорих виборів.

У свою чергу Порошенко подякував за незмінну позицію Угорщини в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу, в тому числі лікування українських військових.

"Представленість в Закарпатській обласній раді членів Партії угорців України яскраво свідчить про відсутність утисків у нашій державі за національною ознакою", – підкреслив Порошенко.

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"Співрозмовники також обмінялися думками щодо шляхів посилення координації спільних дій силових і правоохоронних органів України та Угорщини, спрямованих на запобігання нелегальній міграції та боротьбу з контрабандою", - йдеться в повідомленні.